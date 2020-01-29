В Демидовском районе Смоленской области нашли тело, которое может принадлежать пропавшему в апреле 2019 года 16-летнему В. Бахову. Об этом сообщает в среду, 29 января, пресс-служба Следственного комитета России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Останки и обувь нашли в болотистой местности в полутора километрах от места исчезновения подростка. Родственники заявили, что найденная обувь принадлежала пропавшему.

Для идентификации личности назначены необходимые экспертизы.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении смоленских следователей, которые не могли найти мальчика, говорится в сообщении на сайте СУ СКР по Татарстану.

Телеканал ГТРК «Смоленск» отмечает, что мальчик пропал 6 апреля после вечеринки с друзьями в лесу. Исчезновение Бахова вызвало большой резонанс после серии передач на телевидении. В январе 2020 года дело передали в центральное управление СК России.