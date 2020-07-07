Применение вакцины против COVID-19 может привести к развитию заболевания, а не защитить от него. О таком неожиданном исходе создания современных противовирусных препаратов предупредил во вторник главный вирусолог США, заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США Food and Drug Administration (главное Агентство США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) Константин Чумаков. Он впервые участвовал в онлайн-заседании Совета по наукам о жизни при Президиуме Российской академии наук.

Об иммунитете

– Количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличивается, но смертность уже не успевает за ними. Либо вирус становится не таким злым, либо мы научились лечить это заболевание, — резюмировал в начале своего выступления сын знаменитого советского ученого Михаила Петровича Чумакова – основателя и первого директора Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАН.

Он отметил, что ситуация в США с коронавирусом напоминает сейчас пришествие второй волны, однако, как и у нас в России, это всего лишь первая волна, катится по Соединенным штатам.

Приход второй вспышки COVID-19 Чумаков в принципе не исключает, хотя отмечает, в тех штатах, откуда эпидемия начала распространяться, скорее всего, уже появился коллективный иммунитет.

– Есть один аспект: большинство тех, кто, не испытывают симптомы, и у кого нет антител, все равно приобретают иммунитет к коронавирусу, — говорит Константин Чумаков. — Это говорит о том, что у этих людей мог возникнуть не антительный, а Т-клеточный ответ на заболевание.

О вакцинах

Так какая же вакцина нужна человечеству от коронавируса? По мнению заокеанского вирусолога, она должна быть безопасна, эффективна, вырабатывать долгосрочный иммунитет, а также быть удобной для хранения, применения и иметь не очень высокую стоимость.

Перечислив все возможные виды вакцин: цельновирионные, субъединичные, векторные, ДНК-вакцины, живые вакцины, Чумаков особо выделил последние:

– Создание их не просто, но в идеале они могут стать вакцинами следующего поколения.

Согласно последним данным, во всем мире на разных стадиях создания находится сейчас 132 вакцины. 17 из них находятся на стадии клинических испытаний (9- в первой фазе, 6- во второй фазе, 2 — в третьей).

— Несколько дней назад мы получили сведения из Китая, что одна вакцина уже лицензирована ими для военного персонала, — сообщил ученый. – Это аденовирусная векторная вакцина.

К слову, похожий тип вакцины испытывается сейчас и в России, в Институте им. Гамалеи, о чем сообщали ранее российские коллеги Чумакова, однако сам он в числе ведущих российский препарат не назвал.

Зато отметил, что поспешность в изготовлении вакцин чревата серьезными последствиями:

– Трамп объявил сейчас полувоенную операцию с целью сократить сроки разработки вакцин в связи с опасностью дальнейшего распространения вируса. Но мы до сих пор не знаем механизмов защиты от него. Знаем, к примеру, что нейтрализующие антитела недолговечны, возникают не у всех, что более значительна роль клеточного иммунитета…

Есть, по словам Чумакова, опасность, что антитела и вакцинация могут не только не помочь, а усилить заболевание. Это происходит при АЗУИ — антителозависимом усилении инфекции, когда специфические антитела (IgG) формируют несовершенные, непрочные комплексы с вирусом, не мешая, а помогая ему заражать лейкоциты хозяина.

– Поэтому важно, — подвел итог Чумаков, — чтобы будущие вакцины вызывали не только появление антител, но преобладание именно нейтрализующих антител, чтобы они не только связывались, но и убивали вирус.

Альтернативы вакцинам

Сейчас почти все разрабатываемые вакцины «целятся» в поверхностный белок вируса — S: заблокировать его, не допустить связи с рецептором клетки. Но класть все яйца в одну корзину опасно. Поэтому Чумаков призвал обратить внимание на другие пути защиты.

Одним из таких путей, по его мнению, может стать усиление нашего врожденного иммунитета так называемыми живыми вакцинами:

– Я могу похвастаться, что моя мама, Мария Ворошилова, работая в Институте полиомиелита, показала, что применение живой полиомиелитной вакцины против гриппа во время сезонной вспышки дало уменьшение заболеваемости в три с лишним (!) раза. Это простой и дешевый способ защиты от различных вирусов, и его грешно не использовать. В прошлом месяце мы опубликовали с моим коллегой, открывшим в 1983 году вирус ВИЧ, Роберто Галло статью об использовании неспецифической защиты организма, вызванной живыми вакцинами для защиты от COVID -19.

Вирусфера

Интересный вопрос поднял в конце встречи член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев:

– Нынешний COVID-19 уже прозвали болезнью чистых рук. Замечено, что чем ниже в стране уровень санитарии, тем выше иммунная защита его граждан от всевозможных бактериальных и вирусных инфекций.

– Это вполне соответствует тому, о чем я думаю, — поддержал коллегу заокеанский гость. — Существует четкая корреляция между уровнем развития страны и количеством заболевших COVID-19. И зависимость эта не в пользу высокоразвитых стран.

Речь о том, что жители стран, где стараются активней избегать разного рода инфекций, порой лишают себя естественной иммунизации.

– Нельзя не учитывать также тот факт, что разные вирусы взаимодействуют друг с другом и этот процесс, эта вирусфера очень мало изучена,- сказал Чумаков. – Существует, например, теория, что мы болеем меньше гриппом летом за счет того, что его на период теплых месяцев замещают энтеровирусы. Интересно в этом ключе, что произойдет с коронавирусом зимой — временем господства гриппа? Не будет ли он мешать коронавирусу?