Только после формирования популяционнного иммунитета Россия сможет победить COVID-19. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин.

По словам ученого, иммунитет формируется, с одной стороны, из числа людей, которые переболели, а, с другой, из числа вакцинированных.

«Когда цифра популяционного иммунитета будет свыше 70 процентов от населения страны, тогда мы реально будем понимать, что мы справились с инфекцией, и она не представляет никакой угрозы нашему обществу», — рассказал ученый.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к коронавирусной инфекции найден у 24-26% обследованных россиян. По словам главы ведомства, всего на тот момент были обследованы 72 тысяч россиян.