В Основном законе страны стоит закрепить, что наука является ценностью, объединяющей народ, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» президент Российской академии наук Александр Сергеев.

По словам Сергеева, в преамбулу Конституции необходимо добавить тезис о признании «приоритетной значимости науки и технологий для развития страны». Кроме того, академики выступают за включение в статью об основах федеральной политики в различных областях раздела об образовательной и научно-технологической сферах.

«Должно быть зафиксировано, что наука — ценность, объединяющая народ», — убеждён он.

Учёный также выразил мнение, что если в Основном законе будет закреплена роль науки, это событие будет знаковым.

В этой связи он выразил мнение, что необходимо повышать престиж науки и статус молодых учёных в стране. На решение в том числе и этой задачи направлен разрабатываемый сегодня законопроект «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ», который должен заменить действующий базовый Закон «О науке и государственной научно-технической политике».

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что инициатива может поступить на рассмотрение депутатов в этом году.

Проект закона о поправках в Конституцию, инициированный Президентом России, был принят Госдумой в первом чтении 23 января. Срок внесения поправок ко второму чтению продлили до 14 февраля. В рабочую группу по поправкам к Конституции поступило более ста предложений.

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