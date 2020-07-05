Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение ввести пятидневный карантин в комарке А Маринья, где живут около 70 тысяч человек.

Выезд и въезд в этот район будет закрыт с 00.00 понедельника, запрет будет действовать по пятницу. Причиной стали локальные вспышки коронавируса на этой территории.

В комарке, расположенной на севере страны, зафиксировано около ста активных случаев заболевания COVID-19. Как заявил советник здравоохранения правительства Галисии Хесус Васкес Альмуинья, ситуация находится под «контролем», но закрытие комарки поможет избежать «экспоненциального роста». «Считаем необходимым сейчас увеличить уровень требований в комарке, чтобы попытаться улучшить прогноз и подготовиться к возможному экспоненциальному росту», — сказал Альмуинья.

Передвижение внутри комарки разрешено, будет снижено разрешенное число клиентов в барах, ресторанах, театрах, музеях, рынках.

Закрытие комарки происходит накануне региональных выборов в Галисии, которые должны состояться в следующее воскресенье.

Это уже вторая испанская территория, где вводится карантин с момента отмены режима повышенной готовности 21 июня. В субботу власти Каталонии решили ограничить въезд и выезд из района Сегрия, где наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом (за неделю было выявлено 360 случаев), в этом районе живут около 200 тысяч человек.