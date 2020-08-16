Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил в эфире телеканала NewsOne, что бывший президент страны Петр Порошенко планирует осуществить государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», — утверждает депутат.

По его словам, бывший украинский лидер постарается захватить «несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента», а также потребовать проведения досрочных выборов и президента и парламента.

Кива заявил, что участвовать в перевороте будут люди, которые «имеют желание и опыт свержения власти», при этом украинские СМИ осветят ее как демократический процесс.

«Но ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот», — заключил депутат.

Ранее Кива уже заявлял о якобы готовящемся Порошенко перевороте, который «закончит президентство» Владимира Зеленского, при этом он утверждал, что свержение власти намечено на осень.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».