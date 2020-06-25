Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил о плане по уничтожению Украины путем превращения ее в «актив и колонию». Слова политика приводятся на официальном сайте партии.

Одна из частей этого плана заключается в агрессивных акциях националистических и праворадикальных организаций, считает парламентарий.

«Запущен процесс уничтожения нашей страны. Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие, как «Национальный корпус», средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей. Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию», — сказал Кива.

По его словам, во вторник именно радикалы совершили попытку нападения на Сергея Литвиненко, народного депутата от партии «Слуги народа», в оппозиции к которой находится «Оппозиционная платформа — За жизнь». Поэтому, пояснил парламентарий, запугиванию и физическому воздействию подвергаются не только простые граждане и бизнесмены, но и представители законодательной власти.