Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду сложить полномочия.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политической силы.

Причиной указана неспособность власти обеспечить мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Представители партии напомнили, что Зеленский победил на президентских выборах под лозунгом «Мир — за год!», однако, по их словам, «сегодня Зе-власть стала клоном режима Порошенко».

Кроме того, ключевые переговорщики от Украины разрушают Минские соглашения, указано в заявлении. Так, вице-премьер и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что реинтерграция Донбасса займет 25 лет. Такое заявление означает признание со стороны власти, что к миру она не стремится и со своей главной политической миссией справиться не может.

По мнению представителей «Оппозиционной платформы — за жизнь», дальнейшее пребывание команды Зеленского у власти идет вразрез с нуждами украинского нарда и противоречит национальным интересам.

Курс на разрушение Минских соглашений создает угрозы очередной эскалации противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям, указано в обращении. Единственный способ предотвратить это — сменить курс, а также выгнать «адептов Порошенко из всех переговорных форматов или поменять власть, ведущую страну к катастрофе».

В заявлении также говорится, что никто не давал Зеленскому и его команде мандата на то, чтобы «четверть века водить страну по пустыне конфликта». Настало время выбрать — дать стране мир или уйти с извинениями, заключили авторы обращения.

Кроме того, в другом сообщении партии указано, что власть президента Зеленского «деградировала до уровня внешней колониальной администрации», а единственным смыслом ее правления стала реализация указаний внешних кредиторов, а также обеспечение прибылей для иностранных финансовых спекулянтов. Кроме того, в заявлении упоминается и распродажа национальных богатств и разорение украинских семей.

«Пока Зе-команда окончательно не опустошила Украину, она должна вслед за своими предшественниками сложить полномочия и уйти в отставку», — говорится в заявлении.

В партии подчеркнули, что в стране бушует эпидемия, однако проблема финансирования больниц и закупки средств защиты не решена. Экономика находится в тяжелейшем кризисе. Власть, по мнению представителей «Оппозиционной платформы», продолжает курс Порошенко, слушая указания МВФ: повышает тарифы, уничтожает медицину. Кризис усиливается, а также растет бедность и безработица.

Партия потребовала прекратить выполнение требований Международного валютного фонда и остановить процесс превращения Украины в «кормушку для себя и для друзей Порошенко». Чтобы восстановить мир, вырвать страну «из цепких лап кредиторов», а также обеспечить развитие экономики и повышение уровня жизни, нынешняя власть должна уйти, уверены представители «Оппозиционной платформы».