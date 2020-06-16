Депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович, ознакомившись с новым вариантом программы правительства, предложил пропрезидентской фракции «Слуга народа» признать, что Украина «отдана на съедение» Международному валютному фонду (МВФ) и американскому финансисту Джорджу Соросу.

Ранее кабмин внес в Раду проект программы деятельности правительства. Программа изложена на десяти страницах, не содержит конкретных цифр или показателей. Профильный комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики раскритиковал документ и рекомендовал парламенту направить программу на доработку.

«Программа кабмина такая же, как и премьер. Да, в ней стало больше на три страницы текста, чем в предыдущем варианте, а еще появились рисуночки… Напишите (обращается к депутатам «Слуги народа» – ред.) честно, что Украина завоевана и отдана на съедение Международному валютному фонду и Соросу. У нас убийцы ходят по улицам, Сорос «выкачивает кровь» из Украины, МВФ убивает наши перспективы. Даже в Польшу украинцев без карантина зазывают, потому что там нужны рабы – клубнику некому убирать», — заявил Рабинович во вторник в эфире телеканала «112.Украина».

Политик считает, что главная цель нынешних властей – это «нагнетание антироссийской риторики». Он подчеркнул, что Украине необходимо налаживать отношения со странами СНГ, чтобы восстановить экономику, а не стремиться в Европу. «Нам всегда кажется, что государство – это серьезная машина, которая проводит анализ ситуации. Но это не так. Люди, которые управляют страной сегодня, вырвались из сумасшедшего дома, не понимают, куда они попали, не знают, что с этой властью делать», — резюмировал Рабинович.

Ранее Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, первый транш составил 2,1 миллиарда долларов.

Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за два года около 1 миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести «оранжевую революцию» на Украине в 2004 году и «евромайдан» в 2013 году.