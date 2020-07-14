Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, перебои начались около 23.00 мск, а наибольшее количество неполадок в работе WhatsApp зафиксировано в Великобритании, Нидерландах, Германии, Бельгии, Мексике, Бразилии и Аргентине. Небольшое количество жалоб также зафиксировано в США, Колумбии и Испании.

При этом, по данным Downdetector, большинство пользователей (73%) испытывают проблемы с соединением, 22% пользователей жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений, 3% — на сложности с авторизацией.