Позицию Венецианской комиссии относительно поправки к Конституции РФ о международных отношениях стоит воспринимать как рекомендацию, а не драму, заявила Mpravda.com сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Талия Хабриева.

Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку. Комиссия указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда, говорится в сообщении. Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас в свою очередь заявил Mpravda.com, что в РФ приняли к сведению позицию Венецианской комиссии, но не будут вносить изменения в поправки к Конституции.

«Венецианская комиссия указала на то, что 79-я статья вызывает у них вопросы в связи с возможностями неисполнения решения ЕСПЧ — это действительно так. Там сказано, что обеспокоена Венецианская комиссия. При этом два вывода делаются, что, будут ли негативные последствия от этого, зависит от того, как будет развиваться практика. Именно так. Безоговорочно не ожидается, что произойдёт нечто негативное. Они говорят, что будет зависеть от того, какая будет складываться правоприменительная практика… Важно знать, помимо того, что никакой драмы нет в этом решении, что принята такая норма, они еще пишут, что очень важен диалог между ЕСПЧ и высшими национальными судами, то есть нашим Конституционным судом, что это подходящий форум для поиска решений. Так что все очень позитивно — это рекомендация, соответственно, будем двигаться, как двигались и дальше», — сказала Хабриева.

Сопредседатель рабочей группы добавила, что заключение подготовлено в плановом порядке. При этом подобные опасения, уточняет эксперт, у комиссии были и в 2015 году, когда у Конституционного суда появились полномочия проверки исполнимости решений международных судов. Так, в 2016 году было вынесено заключение, но, по словам Хабриевой, «ничего страшного не произошло», потому что Россия никогда не отказывалась от исполнения своих международных обязательств.

«В решении Венецианской комиссии написано о том, что верховенство конституции над международным договором – это абсолютно легитимно, и они признались, что в странах, где конституция имеет верховенство над Европейской конвенцией о правах человека, существует вероятность того, что Конституционный суд может обнаружить противоречие между конституцией и толкованием, которое дает ЕСПЧ. Так что они признают, что это возможно. Надо икать механизмы исполнения», — добавила собеседница агентства.

При этом Хабриева, говоря о спекулировании на теме, подчеркнула, что Россия, вопреки некоторым слухам, не утратит право обращения в международные суды. «Это право у нас сохраняется. Оно у нас было, есть и остается», — заключила сопредседатель рабочей группы.