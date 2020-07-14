Коронавирус обнаружили у члена экипажа иностранного судна, пришвартованного в одном из портов Пусана, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти.

По данным эпидемиологов, на судне, прибывшем 8 июля в южнокорейский порт для проведения ремонта, находятся 44 человека, поэтому велика вероятность выявления COVID-19 и у других моряков. У всех взяты пробы для проведения теста на коронавирус, результаты ожидаются во второй половине сегодняшнего дня. Сейчас также определяется круг лиц, которые могли контактировать с членами экипажа, и ведётся расследование возможных путей заражения.

Судно водоизмещением в 499 тонн, как сообщается, ходит под флагом Тувалу, его название и владелец пока не разглашаются.

В конце июня стало известно о коронавирусе у 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора Ice stream, прибывшего в Пусан из Владивостока. По предварительным данным, COVID-19 подтвердился у предыдущего капитана судна, который ранее сошел на берег в России. Всех контактных лиц в порту изолировали. Как сообщал Mpravda.com представитель «Рефтрансфлота», 16 российских моряков с судна Ice stream, у которых подтвердился коронавирус, были госпитализированы, порт Камчхон на время закрывали. Позже коронавирус подтвердился еще у двух моряков с судна. Также судовладелец отмечал, что разгрузка судна шла бесконтактным способом. Накануне все заболевшие коронавирусом моряки были выписаны, и судно покинуло порт.

После инцидента с Ice Stream южнокорейские власти усилили санитарно-карантинный контроль на российских судах, начав в обязательном порядке проводить проверки непосредственно на борту вместо применявшегося ранее электронного декларирования состояния здоровья экипажа.