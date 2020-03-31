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Псковские медики 31 марта зафиксировали второй случай смерти пациента с коронавирусом в регионе. Об этом сообщил во вторник губернатор Псковской области Михаил Ведерников, опубликовав соответствующий пост на своей странице в Instagram.

«В Псковской области погиб второй пациент с диагнозом «коронавирус»: женщина, 45 лет, которая была подключена к ЭКМО (аппарат, который может насыщать кровь кислородом, когда легкие не справляются с этой задачей — прим. ТАСС). Врачи также сообщают о наличии у нее патологий (болезнь легких)», — написал губернатор.

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