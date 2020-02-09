Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 780 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.

В заявлении говорится, что число заразившихся в провинции составило 27,1 тысяч человек. Из больниц было выписано свыше 1,4 тысячи пациентов.

За сутки в городе Ухань зарегистрировано 1379 новых случаев заражения, в целом в провинции — 2147 новых случаев.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.

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