Власти китайской провинции Хубэй после схода оползня эвакуировали в безопасные места более восьми тысяч местных жителей, сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Оползень сошел в городском уезде Эньши в Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе во вторник из-за не прекращающихся в этом регионе ливней и наводнений. Большой объем камней, песка и глины обрушился в реку Цинцзян, в результате чего образовалось завальное озеро, уровень воды в нем быстро поднялся и возникла угроза затопления населенных пунктов, расположенных вниз по течению.

«Все люди, оказавшиеся в зоне бедствия, были успешно эвакуированы, в общей сложности в безопасные места перевезены 8397 человек. Эвакуация была проведена своевременно, никто не пострадал», — сообщил на пресс-конференции мэр Эньши Су Юн.

Власти также отметили, что угроза прорыва образовавшегося завального озера постепенно сокращается, так как уровень воды вверх по течению заметно снизился.