На северо-востоке ОАЭ в промышленной зоне эмирата Аджман вспыхнул крупный пожар на рынке, сообщила эмиратская газета «Аль-Халидж» .

Пожарные расчеты службы гражданской обороны пытаются бороться с огнем.

A massive fire has broken out at a market in Ajman in #UAE. This comes a day after a powerful explosion devastated Lebanon's capital Beirut.#AjmanFire #UAEFire #MiddleEast pic.twitter.com/LNX5klkeyS — Annu Kaushik (@AnnuKaushik253) August 5, 2020

Издание разместило видео из окна автомобиля с расположенной рядом с местом пожара трассы, где заметно, как высоко в небо поднимаются черные клубы густого дыма от сильного возгорания на большой площади.

Сильные пожары нередки в ОАЭ в летнее время, когда температура воздуха в дневное время поднимается выше 50 градусов.