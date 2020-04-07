Единый госэкзамен (ЕГЭ) вряд ли станут вновь отодвигать на больший срок, потому для этого придется одновременно сдвигать весь прием в вузы и менять сроки осеннего призыва. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Ранее, во вторник, 7 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что проведение ЕГЭ в России не отменят даже на фоне распространения коронавируса. Согласно новому проекту расписания проведения ЕГЭ, который Министерство просвещения подготовило совместно с Рособрнадзором, первый экзамен начнется 8 июня.

По мнению Луховицкого, необходимости в откладывании экзамена нет, потому что многие ученики помимо школы продолжают заниматься на курсах и с репетиторами онлайн.

«Онлайн-репетиторство распространено очень широко и давно доказало свою эффективность при подготовке к ЕГЭ», — сказал эксперт.

К тому же школьники, реально нацеленные на поступление в вузы, уже и так готовы к экзамену, считает сопредседатель профсоюза «Учитель». Подготовка к ЕГЭ идет на протяжении целого года, заключил эксперт.

27 марта Министерство просвещения по причине распространения коронавируса приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Сроки начала основного госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников также перенесены на 9 июня.

Проект расписания ЕГЭ на 2020 год был опубликован 6 апреля. Из документа следует, что 8 июня пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. На 11 июня назначена сдача ЕГЭ по русскому языку, 15 июня пройдут экзамены по математике (базового и профильного уровня), а 18 июня ― история и физика.

25 июня пройдет экзамен по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Раздел «Говорение» по иностранным языкам выпускники смогут сдать 26 и 29 июня. 1–11 июля выделены в качестве резервных дней.