Если просто изменить соотношение выплат педагогам из фонда оплаты труда учителей, то это не поможет исправить ситуацию с переработками и нехваткой кадров, рассказал «Известиям» сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Накануне, 12 января, глава Министерства просвещения Ольга Васильева рассказала, что правительство РФ разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые позволят ввести единую модель формирования структуры оплаты труда. Предварительно, по новой системе 70% от зарплатного фонда будет тратиться на оклады за ставку, то есть за 18 уроков в неделю, а остальные 30 — на дополнительные занятия и факультативы.

«Если будет сказано, 70% платить в базу, а 30% за добавки, если при этом не увеличится само финансирование, то произойдет лишь перераспределение… Как произошло в Приморском крае, где на выборах губернатора пообещали сделать чистую ставку 18 часов равной одному МРОТу. Идея хорошая, но после этого все остальные добавки учителям сократили. В результате получилось, что учителя получают то же самое, только назвали по другому», — сказал Луховицкий.

Учителя должны получать единую по всей стране гарантированную базовую ставку, на которую можно прожить — как минимум в размере двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), заключил эксперт. МРОТ в России в 2020 году составляет 12 130 рублей.

6 декабря в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре рассказали «Известиям» о планах привести к единому знаменателю зарплаты российских учителей и создать общую для всей страны систему оплаты их труда. Отмечалось, что реализация проекта может занять около одного года.