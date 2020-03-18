Chevrolet Traker 2020-го модельного года создан на современной платформе, разработанной совместно GM и поднебесным концерном SAIC. Габариты паркетника стали больше по сравнению с предшественником: длина — 4 270 мм (+22 мм), ширина — 1 791 мм, высота — 1 627 мм, расстояние между осями — 2 570 мм (+15 мм). Вместимость багажника теперь достигает 390 литров (плюсом 34 литра), а при сложенном заднем «диване» емкость возрастает до 1 334 литров.

Салон кросса во многом копирует оформление интерьера «посвежевшего» Chevrolet Orlando. Паркетнику досталась похожая приборная панель, блок управления «климатом» и информационно-развлекательный комплекс с «парящим» тачскрином на 8 дюймов. Помимо этого, представлены модификации с эффектной панорамной крышей, для отделки торпедо, кресел и карт дверей которых используется «экокожа».

Новинка оснащается литровой бензиновой «турботройкой» мощностью 116 л.с. или турбомотором объёмом 1,2 литра на 132 л.с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой МКПП или преселективным «роботом». Привод — передний.

Заявленный средний расход топлива на новом Chevrolet Tracker с базовым ДВС — 5,5 литра, а топовый агрегат потребляет всего 5,7 литра на 100 км пробега.

«Кросс выпускается и в спортивной модификации Redline с оригинальным аэродинамическим обвесом, красными акцентами на кузове и в салоне, а также тонированными легкосплавными дисками на 17 дюймов», — сообщает издание «Новые автомобили».

Цена Chevrolet Tracker в Бразилии — от 89 900 реалов (1 375 000 рублей). Для сравнения — стоимость такого же кроссовера в Поднебесной — от 109 900 юаней (1 164 000 рублей).

Кстати, Chevrolet Tracker появится и в России, но к нам привезут кросс предыдущего поколения, выпуск которого налажен на узбекском предприятии UzAuto Motors.