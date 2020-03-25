«Антарктическому» УАЗ «Патриот» достался кузов эксклюзивного цвета «Белый металлик», контрастные черные колесные диски, усиленный экспедиционный багажник на крыше, доступ к которому обеспечивает лестница, а также тканевая обивка сидений, обработанная водоотталкивающей пропиткой. Кожух «запаски» и водительской двери дополнят шильдиками с названием специальной версии.

В перечень стандартного оснащения для внедорожника в исполнении Antarctic Edition входят: кондиционер, круиз-контроль, дополнительный салонный отопитель, а также полный набор опций «Зимнего пакета», включая функцию обогрева лобового стекла и руля, передних и задних сидений. За дополнительную плату предусмотрены: климатическая установка, предпусковой подогреватель с опцией автономного отопителя, информационно-развлекательный комплекс с навигационной системой, ассистент парковки, пакет «Оффроуд» и, наконец, блокировка дифференциала.

«В качестве силовой установки для «антарктического» УАЗ «Патриот» предлагается безальтернативный бензиновый двигатель ЗМЗ Про объемом 2,7 литра, обеспечивающий отдачу 149,6 л.с. (пиковый крутящий момент — 235 Нм). Мотор сочетается с пятиступенчатой механической трансмиссией и системой 4WD», — сообщает издание «Новые автомобили».

Стартовая цена UAZ Patriot Antarctic Edition составит 1 062 000 рублей.