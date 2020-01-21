В магазине аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в продаже появилось фото президента России Владимира Путина в комплекте с иконой святителя Николая. Сувенир сфотографировал председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин и 20 января опубликовал снимок в Twitter.

Чаплыгин отметил, что обрамленное золоченым орнаментом фото продается по цене 79 тысяч рублей в одном наборе с иконой святителя Николая и браслетом.

Комментаторов возмутил указанный сувенир.

В октябре 2019 года на платформе Avito выставили старую визитку Владимира Путина. Ее стоимость составляла два миллиона рублей. На белой двусторонней карточке на русском и английском языках напечатана должность Путина, которую он занимал с 1991 по 1996 год, — председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

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