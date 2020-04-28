Все новости на карте

Дефицит защитных костюмов есть в Приморье, но ожидается поставка, заявила журналистам краевой министр здравоохранения Анастасия Худченко.

«Да, по-прежнему есть дефицит защитных костюмов, но надеемся, что поставкой в 38 тысяч костюмов мы его закроем. И в планах (поставка — ред.) порядка еще 70 тысяч костюмов», — сообщила Анастасия Худченко.

Она добавила, что медицинские организации региона сами активно участвуют в приобретении средств индивидуальной защиты.

«В частности, тем больницам, где созданы инфекционные госпитали, им выделены значительные средства из федерального бюджета на закупку средств индивидуальной защиты. В общем, эта работа ведется», — уточнила министр. По ее словам, также ожидается поступление защитных очков, «есть уже поставщик, заключаются контракты сейчас».

"Два миллиона масок ожидаем сегодня, которые будут распределены в медицинские организации Приморского края", — сказала Худченко и поблагодарила рыбодобывающую компанию, которая на выходных поставила в край гуманитарную помощь — средства индивидуальной защиты.

На прошлой неделе крупный групповой очаг коронавируса нашли в двух отделениях клинической больницы №2 во Владивостоке, их закрыли на карантин. COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 — сотрудники больницы. С понедельника на фоне ситуации с вирусом закрыты еще семь отделений больницы. Ранее сообщалось, что коронавирус подтвержден у 22 сотрудников скорой помощи в Находке. Им на замену прибыли свыше 30 медиков из разных районов края.

По последним данным, в Приморье коронавирусом заболели 347 человек, 36 выздоровели, трое умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

Видео дня. Регину Тодоренко травят за слова о домашнем насилии