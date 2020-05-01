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Еще у 27 человек в Приморье за сутки подтверждён коронавирус, общее число заболевших достигло 430, сообщает правительство региона.

«Двадцать семь новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Приморье. Таким образом, с начала эпидемии число приморцев с подтвержденным статусом «COVID+» составляет уже 430 человек», — говорится в сообщении.

При этом за сутки выписали из больниц 21 человека, всего выздоровели 61 человек. За все время умерли трое жителей.

Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. С 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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