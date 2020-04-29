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Во Владивостоке 14 врачей выразили желание работать с заражёнными коронавирусной инфекцией COVID-19 в инфекционном госпитале. Об этом сообщило правительство Приморского края.

«Четырнадцать сотрудников Владивостокского клинико-диагностического центра написали заявление на работу с коронавирусными пациентами», — заявили в правительстве региона.

Отмечается, что врачи приступили к обязанностям на новом рабочем месте в инфекционном госпитале больницы №4 Владивостока.

По данным правительства, первая пара добровольцев заступила на дежурство в приёмный покой.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на Останкинской башне 2 мая появится открытка в благодарность врачам, борющимся с COVID-19.

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