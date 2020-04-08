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Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил ввести санитарные часы в продовольственных магазинах для обработки помещений в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает правительство региона.

«На время санитарной обработки магазины должны быть закрыты. Отрегулируйте эту работу на местах, издайте соответствующие приказы и распоряжения», — заявил губернатор, чьи слова приводятся в сообщении, на селекторном совещании с руководителями органов власти и главами муниципальных образований.

Глава региона добавил, что во время эпидемии коронавируса необходима постоянная дезинфекция общественного транспорта, мест массового скопления людей, вокзалов и аэропортов.

«Во Владивостоке уже запустили электронную систему контроля санитарной обработки общественного транспорта. Организуйте круглосуточную промывку автобусов, такси и в своих муниципальных образованиях с занесением в журнал номера машины и времени мойки», — поручил главам территорий Кожемяко.

В Приморье на сегодня зафиксировано 11 случаев заболевания коронавирусом, два пациента выписаны, двое умерли.

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