Охотнадзор в Приморье поймал гималайского медвежонка, который не уснул, а бродил по дачам в Уссурийске, где его гоняли собаки, сообщает центр «Тигр» на своей странице в Facebook.

«В Центре «Тигр» новый подопечный — гималайский медвежонок, который не уснул, а вышел на дачные участки города Уссурийска. Его гоняли собаки, пока малыша не отловила группа департамента охотнадзора Приморского края», — говорится в сообщении.

Это молодой зверь 2019 года рождения. О состоянии медвежонка станет известно после ветеринарного осмотра.

Это уже 14-й по счету медвежонок, который поступил в центр реабилитации в 2019 году. Других медведей, которые остались сиротами или были изъяты у людей, до зимы выпустили в лес после реабилитации, а одна самка залегла в спячку в центре.

Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть — принесли потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. МРОО работает благодаря гранту президента РФ на развитие гражданского общества. Содержат зверей в центре реабилитации на частные пожертвования.

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