Россияне, оставшиеся в Южной Корее после ограничения авиасообщения с республикой 1 марта, смогут вернуться домой транзитными рейсами через другие страны. Об этом заявил заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

По словам чиновника, возможностей попасть в Приморье «на самом деле масса». Это как сохраняющиеся рейсы «Аэрофлота» и «Авроры», так и транзит через Токио или Сингапур, передает ТАСС.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) на 26 февраля, в Корее находилось около 1,2 тыс. организованных туристов из России.

26 февраля российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 марта будет ограничено авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавирусной инфекции. Ограничение касается кроме всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и его «дочки» «Авроры», пишет «Газета.ру». Последняя будет работать в режиме чартера до вывоза из страны всех россиян. Cамолеты «Аэрофлота» будут летать из Южной Кореи в Москву. Прилетающие граждане будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и на другие страны. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

27 февраля сообщалось, что число жертв нового коронавируса COVID-19 в Китае составило 2744 человека, выздоровели более 32,4 тыс., число зараженных с начала вспышки превысило 78,4 тыс.