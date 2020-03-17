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Учения по предупреждению и ликвидации последствий распространения коронавируса прошли в Лесозаводске Приморского края, сообщает правительство региона.

«В учениях были задействованы военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты Военного восточного округа, сотрудники полиции, Роспотребнадзора, пожарные, врачи, железнодорожники», — говорится в сообщении.

По легенде учений, к водителю междугороднего автобуса обратился пассажир с жалобами на здоровье и симптомами коронавируса. Спецбригада скорой помощи доставила пациента в инфекционное отделение районной больницы. После этого была проведена дезинфекция багажа и салона автобуса. По аналогичному сценарию отработаны действия по выявлению пассажиров в здании железнодорожного вокзала и в поезде.

«Несмотря на то, что заболевших коронавирусом в Приморье нет, мы должны быть готовы к возможному проникновению заболевания и быстро купировать его, не дав распространиться. Поэтому в ходе таких учений разыгрывались легенды по наиболее сложному и худшему сценарию», — сказал министр по делам ГО и ЧС Приморья Олег Мельников, чьи слова приводятся в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

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