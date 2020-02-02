Дополнительная партия тест-систем для выявления коронавируса поступила в Приморье, сообщает правительство региона.

«Первая партия тест-систем для определения коронавируса поступила около недели назад в Приморский край. Буквально позавчера, 31 января, пришла еще одна дополнительная партия — около 1000 тестов», — отметил зампред правительства Приморья Виктор Фисенко, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, в России всего 15 лабораторий Роспотребнадзора, которые проводят работу с данными видами вирусов. Одна из них располагается в Приморье, поэтому все пациенты с подозрением на заболевание берутся на контроль.

«Уже сейчас мы делаем пробы, проводим соответствующее тестирование. В случае выявления инфекции пациентов направят в Новосибирск, где находится центральная референц-лаборатория. На данный момент подтвержденных случаев коронавируса в крае не зафиксировано», — добавил Фисенко.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14 тысяч 380 человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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