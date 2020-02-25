Семерых россиян, прибывших с лайнера Diamond Princess, поместили на карантин во Владивостоке, сообщает во вторник правительство Приморья.

«Семь россиян, которые находились в порту Японии на лайнере Diamond Princess, прибыли 23 февраля во Владивосток. Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса. В настоящее время российские туристы остаются под наблюдением специалистов медучреждения и территориального управления Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

По данным властей, состояние у всех удовлетворительное, жалоб нет, температура в норме. Карантин связан с тем, что люди должны оставаться под наблюдением специалистов, как "контактные из очага инфекции, где регистрировались лабораторно-подтвержденные случаи заболеваний".

«В инфекционном стационаре граждане будут находиться в течение 14 дней, где им проведут все необходимые лабораторные обследования. Кроме того, все биоматериалы данных граждан дополнительно будут исследованы в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске», — отмечают власти.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На прошлой неделе стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере. Часть россиян отпустили с судна. Восемь граждан РФ самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 77 658 человек, более 27 тысяч излечились и выписаны из больниц, общее число скончавшихся достигло 2663.

Видео дня. Сын Порошенко стал русским на концерте Face