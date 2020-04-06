В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу. Об этом сообщило правительство региона.

В качестве пропуска используется смс-сообщение, подтверждающее, что гражданину разрешено передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей.

«Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук.

5 апреля жителя Приморского края привлекли к ответственности за распространение фейка о якобы заражении сотрудников одного из местных предприятий коронавирусом.

По данным на 5 апреля, в Приморье подтверждено семь случаев заражения коронавирусом. Один человек умер, двое вылечились.

Всего в России диагностировано более 5,3 тыс. случаев заболевания COVID-19, по меньшей мере 45 пациентов скончались.

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