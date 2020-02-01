К работе приступили на пунктах пропуска Полтавка, Краскино и Пограничный.

В Приморье заработали пункты пропуска для российских туристов, возвращающихся из Китая. В первой партии в течение дня планируется переправить 100 человек.

К работе приступили на пунктах пропуска Полтавка, Краскино и Пограничный. Из каких конкретно областей КНР прибыли люди, не сообщается. В Министерстве здравоохранения Приморья сообщают, что все российские туристы пройдут медицинский осмотр и сдадут мазки для исследований. Заявление ведомства передает ТАСС.

Напомним, накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о первых в России случаях заражения китайской пневмонией — в Забайкальском крае и Тюменской области. Также она рассказала, что Россия эвакуирует своих граждан из Китая.

Видео дня. Россияне заблокированы на лайнере в Италии