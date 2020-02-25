Необычное для Приморья явление — цветение вербы — зафиксировали сотрудники национального парка «Земля леопарда», сообщает пресс-служба заказника.

Обычно верба начинает цвести в марте и продолжает до середины мая.

Специалисты «Земли леопарда» во время полевых работ нашли ивы с первыми сережками. Сейчас эти деревья, проходят через процесс вегетации.

Причиной такого раннего цветения специалисты называют аномально теплую зиму в регионе. По данным Примгидромета, среднесуточные температуры воздуха в Приморье в последние дни существенно выше нормы – на 5 градусов.

Накануне сообщалось, что из-за теплой погоды в Московском зоопарке почти на полмесяца раньше проснулись сурки. В ближайшее время сотрудники зоопарка начнут будить тушканчиков, а позже проснутся бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Аладдин.