Летом их видят крайне редко.

Сотрудникам нацпарка «Земля леопарда» в Приморье удалось снять на камеру прогулки амурской тигрицы с детенышами.

Фотоловушка зафиксировала трех тигрят около возрастом шесть-семь месяцев. Их мама известна сотрудникам парка — она родилась в 2016 году.

«Появление тигров именно в этом месте вполне логично, ведь возле воды часто много оленей. Копытные — основа рациона хищников, точки скопления этих животных привлекают тигра. Но в данном случае речь вряд ли идёт об охоте. Видно, что тигрята мокрые — скорее всего, они купались. Это первый раз, когда амурские тигры зафиксированы возле озера. Еще и семейным коллективом», — говорит сотрудник отдела науки парка Виктор Сторожук.

Сотрудники парка рассказали, что обычно тигрицы с детенышами не попадают в объективы фотоловушек летом, поэтому полученная запись очень ценна. По данным с фотоловушек ученые составляют индивидуальные паспорта для животных, проводят исследования и контролируют популяцию. Всего на территории парка установлено 400 камер наблюдения.