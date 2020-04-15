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Власти Приморья на фоне ситуации с коронавирусом попросили священников освящать куличи прямо в хлебопекарнях, чтобы местные жители не шли для этого в храмы, сообщает правительство региона.

Оперативный штаб Приморья в среду решил приостановить посещение прихожанами храмов и прихрамовых территорий. Туда могут попасть только священнослужители и лица, которые сопровождают богослужение или обеспечивают онлайн-трансляцию пасхальной службы, — она пройдет в прямом эфире телеканала "ОТВ-Прим" с 18 на 19 апреля. Также местные власти рекомендовали не посещать кладбища в пасхальные дни.

«Мы уже попросили священнослужителей, чтобы они освящали куличи непосредственно на хлебопекарнях. Тогда гражданам не придется идти в храмы. У каждого верующего в доме есть икона, молитвенники. Значит, мы можем помолиться дома. Уверен, возможность посетить храм, побывать на кладбище будет еще не раз», — сказал глава Приморья Олег Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.

В Приморье действует режим полной самоизоляции. В регионе зафиксировано 36 случаев коронавируса, три человека выписаны, двое умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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