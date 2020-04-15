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Оперативный штаб Приморья по коронавирусу приостановил посещение прихожанами храмов и прихрамовых территорий из-за ситуации с коронавирусом, сообщает правительство региона.

Во вторник Владивостокская епархия сообщила, что храмы не закрывают для прихожан, внутри зданий верующим рекомендуется соблюдать дистанцию в 1,5 метра. При этом приморцев призывали молиться дома.

«Решением оперштаба Приморской митрополии рекомендовано принять меры к недопущению проведения массовых мероприятий и временно приостановить посещение гражданами принадлежащих или подведомственных ей территорий, зданий, сооружений и строений, в том числе Владивостокской, Находкинской и Арсеньевской епархий. Исключение составляют священнослужители и лица, которые сопровождают богослужение или обеспечивают онлайн-трансляцию пасхальной службы», — говорится в сообщении.

Краевой телеканал "ОТВ-Прим" покажет прямую трансляцию торжественной литургии, которая пройдет в Покровском кафедральном соборе Владивостока с 18 на 19 апреля.

В Приморье действует режим полной самоизоляции. В регионе зафиксировано 32 случая коронавируса, три человека выписаны, двое умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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