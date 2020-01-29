В Приморье 80 классов в 28 школах закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает правительство края.

«80 классов в 28 школах Приморья закрыли на карантин. Причина — высокий уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями», — указывается в заявлении.

Уточняется, что, в частности, во Владивостоке на карантине оказались 37 классов в 13 общеобразовательных учреждениях.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.

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