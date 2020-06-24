И.о. министра здравоохранения Приднестровья Кристина Албул заявила о готовности встретить вторую волну коронавируса, если она будет.

"Даже если будет вторая волна, мы к этому готовы. У нас есть уже опыт, который сложился на протяжении этих месяцев. У нас развернуты два госпиталя. Остальные закрыты. Но мы готовы в течение одного дня развернуть инфекционные госпиталя в каждом районе", — сказала она в эфире телеканала "ТСВ".

По словам главы минздрава, никто не застрахован от повторения волны коронавируса. Она считает, что все зависит от населения и от тех мер, которые будут соблюдаться каждый день на работе и дома.

По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1158 приднестровцев, 45 человек скончались, 931 выздоровел.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.