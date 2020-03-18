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Верховный совет (парламент) Приднестровья в среду утвердил указ президента Вадима Красносельского о введении чрезвычайного положения на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила парламентская пресс-служба.

«Сегодня депутаты утвердили указ президента о введении чрезвычайного положения на территории Приднестровья. Этот вопрос был единственным в повестке дня первого чрезвычайного заседания парламента VI созыва. Указ был подписан 16 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Обращаясь с трибуны парламента ко всем приднестровцам, глава ПМР отметил, что действия президента, правительства, Верховного совета направлены исключительно на сохранение жизни и здоровья приднестровцев и лиц, находящихся на территории Приднестровья.

«Прошу всех граждан Приднестровья соблюдать карантинные мероприятия и особый правовой режим, быть бдительными, сознательными и не поддаваться на любые формы провокационных проявлений. Только сообща, только вместе мы можем противостоять вызову. Только сообща мы сможем победить», — приводит пресс-служба слова Красносельского.

По данным республиканского Центра гигиены и эпидемиологии, в Приднестровье случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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