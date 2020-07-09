И.о. министра здравоохранения непризнанной Приднестровской Молдавской республики Кристина Албул в четверг заявила, что эпидемиологическая ситуация в республике позволяет постепенно возвращаться к прежнему режиму работы лечебных учреждений, сообщил пресс-центр МВД ПМР.

«Возобновлена работа физиотерапевтических кабинетов, осуществляются плановые хирургические вмешательства, идет вакцинация детей. С сегодняшнего дня возобновлена плановая госпитализация. Это было решение оперативного штаба», – подчеркнула Албул, отметив, что в лечебных учреждениях, где ранее располагались территориальные карантинные госпитали, проведена заключительная дезинфекция.

«Оперативный штаб принял решение оставить два инфекционных госпиталя, Слободзейский и Рыбницкий, для лечения больных с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Остальные госпитали свернуты», — уточнила она.

Как отмечают в пресс-центре, пациенты этих учреждений были вылечены и выписаны под наблюдение участковых врачей-терапевтов. Сотрудники отправлены на карантин. Проведена дезинфекция отделений или всего учреждения, в последующем возобновлена работа лечебного учреждения в штатном режиме. «При необходимости инфекционные госпитали будут вновь развернуты в течение одного дня», – добавила Албул.

Режим ЧП, введенный в связи с пандемией коронавируса нового типа, отменен в республике с 16 июня. Однако сохранены некоторые карантинные ограничения с целью не допустить новой вспышки заболеваемости COVID-19.

По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1275 приднестровцев, 49 человек скончались, 1067 выздоровели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.