Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на заседании оперштаба обсудил вероятность нового повышения уровня воды в Днестре, сообщила в понедельник пресс-служба приднестровского лидера.

На заседании отмечалось, что в целом, гидрологическая обстановка в республике улучшилась и связано это с тем, что начиная с 26 июня, в верховьях Днестра на территории Украины прекратились ливневые дожди. «Но это временное затишье – в выходные, согласно прогнозам, непогода обещает вернуться на Украину. Высока вероятность, что уровень воды в Днестре снова начнет расти», — говорится в сообщении.

В связи с этим аварийно-спасательными подразделениями в круглосуточном режиме организована работа 20 постов наблюдения за уровнем воды и состоянием дамб на наиболее опасных участках по всему руслу реки. На случай вынужденной эвакуации проведена работа по уточнению численности населения, проживающего в вероятных зонах затопления. Приднестровские спасатели готовы к развертыванию полевых лагерей для размещения эвакуированных. В необходимом количестве подготовлен запас мешков с песчано-гравийной смесью.

«Вопросы, которые касаются жизни людей, должны быть в приоритете. Мы должны быть готовы ко всему», -­ подчеркнул Красносельский. Он поручил управлению по чрезвычайным ситуациям и главам государственных администраций оказывать необходимую помощь гражданам, пострадавшим от разлива реки.

По данным оперштаба, из-за разлива реки Днестр произошло подтопление земельных участков в ряде приднестровских сел. Кроме того, пришлось остановить работу двух из четырех приднестровских детских лагерей.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу.