Пенсионер скончался от коронавируса в Слободзейском инфекционном госпитале, общее число жертв коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике достигло 51, сообщил в субботу оперштаб ПМР.

Житель города Бендеры преклонного возраста поступил в медучреждение с острым тромбофлебитом глубоких вен левой нижней конечности. У 79-летнего пациента также был диагностирован диффузный пневмосклероз на фоне хронической сердечной патологии.

«Рентгенография показала — у мужчины двусторонняя пневмония. ПЦР-анализ дал положительный результат. Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1467 приднестровцев, 51 человек скончался, 1230 выздоровели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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