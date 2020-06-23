Пожилой пациент с коронавирусом скончался во вторник в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, общее число жертв от коронавируса достигло 45, сообщил оперштаб ПМР.

По данным оперштаба, пожилой мужчина с ишемической болезнью сердца и гипертонией поступил в Бендерскую городскую больницу 20 июня. У 80-летнего горожанина диагностировали правостороннюю нижнедолевую пневмонию. Взяли ПЦР-тест на коронавирус. COVID-19 подтвердился.

«Обострились хронические заболевания – сахарный диабет, хроническая болезнь почек. Развилась острая дыхательная недостаточность. Несмотря на усилия врачей, спасти пенсионера не удалось. Мужчина скончался», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1158 приднестровцев, 45 человек скончались, 924 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу.