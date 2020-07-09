И.о. министра здравоохранения Приднестровья Кристина Албул в четверг заявила о 164 случаях заболевания коронавирусом среди медицинских работников с начала пандемии, сообщил пресс-центр МВД ПМР.

«Всего с начала пандемии зафиксировано 164 случая заболевания среди медицинских работников. В настоящий момент 14 из них получают лечение в инфекционных госпиталях Рыбницы и Слободзеи. Их состояние удовлетворительное. Болезнь протекает бессимптомно», — сказала Албул на брифинге.

По ее словам, из общего числа 144 сотрудника заразились COVID-19 на рабочем месте, 20 — в быту.

Всего в карантинных госпиталях республики лечение от коронавирусной инфекции проходят 130 пациентов, в том числе восемь детей и подростков.

По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1275 приднестровцев, 49 человек скончались, 1067 выздоровели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.