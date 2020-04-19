В Амурской области не выявили нехватку средств защиты от коронавируса у медицинских работников. Об этом сообщил в Instagram глава региона Василий Орлов в воскресенье, 19 апреля.

Ранее к губернатору обратился врач скорой помощи из Благовещенска Олег Шульга и сообщил, что врачам не хватает защитных комбинезонов и медицинских масок для работы с больными.

По его словам, один из медиков заразился коронавирусом, несмотря на соблюдение всех мер профилактики, а три бригады скорой помощи уже находятся на карантине. В своем обращении он попросил губернатора потратить средства на защиту медработников.

В свою очередь, Орлов написал, что на станции скорой помощи Благовещенска работала правительственная комиссия, которая не выявила нарушений.

«У меня есть выводы, которые представил минздрав. По этим бумагам СИЗов (средств индивидуальной защиты) на «скорой» достаточно, на подходе есть еще. Росздравнадзор сделал также свое заключение», — подчеркнул Орлов.

Он пригласил Шульгу обсудить вопрос на личной встрече, «чтобы очно, а не в Instagram всё обсудить с аргументами и эмоциями».

На сайте правительства региона сказано, что в настоящее время на станции скорой помощи в Благовещенске есть одна фельдшер с диагнозом коронавирус, однако результат официально не подтвержден.

«Фельдшер в инфекционной больнице, проходит лечение, самочувствие удовлетворительное. Всех контактных лиц мы отработали — у всех тесты отрицательные, но контроль будет продолжен, обследование будет проводиться многократно. Вообще мы уже обследовали более 200 наших сотрудников и дальше будем повторять тестирование. Медработники в случаях любых эпидемий — всегда в группе риска», — сказал главный врач станции скорой медицинской помощи Игорь Никишов.

По данным регионального оперштаба, в Амурской области выявлено 16 случаев заболевания, четыре пациента выздоровели.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.