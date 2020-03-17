Москва не может сама себя закрыть на карантин из каких-либо своих убеждений. Об этом 17 марта «Известиям» заявила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Позже Собянин запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью более 50 человек.

Кроме того, общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта из-за коронавируса.

По состоянию на 17 марта в России отмечено 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.