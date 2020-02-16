В пресс-службе губернатора Костромской области объяснили слова главы региона Сергея Ситникова о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в пресс-службе отметили, что Ситников не критиковал существующую систему борьбы с коррупцией.

«Сергей Константинович говорил о недостатках некоторых антикоррупционных мер, которые предпринимаются», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции с главой региона, состоявшейся 13 февраля, журналист задал вопрос о стоимости и условиях аренды зала, в котором на протяжении двух часов Ситников беседовал с журналистами. Узнав, что зал предоставлен бесплатно, журналист посчитал это нарушением антикоррупционного законодательства.

В ответ губернатор региона сказал, что встречу со СМИ «вряд ли можно считать коррупционным подарком конкретно губернатору». В последнее время появляется много «несуразных вопросов» о том, что считается коррупцией, а что нет, заявил Ситников и добавил, что страшнее коррупции борьба с ней.

В пресс-службе подчеркнули, что губернатор не критиковал, а говорил о недостатках антикоррупционных мер.

«Мы здравые люди, мы понимаем, что два часа общения с журналистами. Считается ли это подарком губернатору?» — сказали в пресс-службе и отметили, что видеозапись с конференции опубликована в Сети.