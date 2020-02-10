Около 70 дополнительных поездов запустят в России в праздничные дни в феврале. Об этом сообщили в понедельник, 10 февраля, в пресс-службе ОАО «РЖД».

Они будут назначены для обеспечения повышенного спроса на поездки в праздники. «Пиковой датой выезда пассажиров станет пятница, 21 февраля, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на понедельник, 24 февраля», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Поезда будут курсировать из Москвы в Иваново, Ижевск, Казань, Пензу, Оренбург, Санкт-Петербург, Саранск, Старый Оскол, Ульяновск, Чебоксары и Челябинск.

Билеты на дополнительные поезда уже сейчас можно приобрести в любой железнодорожной кассе, терминалах самообслуживания, на сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Если повышенный спрос на билеты сохранится, будут приниматься решения об увеличении количества дополнительных поездов, либо о включении в составы дополнительных вагонов.

Ранее сообщалось, что в День защитника Отечества вход в Музей военной формы Российского военно-исторического общества (РВИО) будет бесплатным для всех мужчин.

В конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян ожидает сокращенная рабочая неделя. Нерабочими будут 22, 23 и 24 февраля.