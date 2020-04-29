Минздрав и Минпромторг подтверждают нехватку средств индивидуальной защиты для медиков в некоторых регионах РФ, однако, по данным Минпромторга, производство таких средств увеличивается. Об этом в среду, 29 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича.

Такое заявление парламентарий сделал по итогам очередного заседания рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья по законодательному обеспечению организации медпомощи в условиях угрозы распространения заболеваний. В заседании приняли участие представители Минздрава и Минпромторга.

«Однако Минпромторг привел очень обнадеживающие данные, исходя из которых производство средств индивидуальной защиты нарастает и наши медработники будут защищены», — сказал Менделевич.

Ранее 29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о причинах возникновения дефицита СИЗ в странах мира. По его словам, из-за пандемии за месяц нарастить производство СИЗ в достаточном количестве «не может ни одна страна, даже Китай».

Представитель Кремля добавил, что действительно есть регионы, в лечебных учреждениях которых, к сожалению, эта проблема ощущается наиболее остро, и на таких проблемных местах правительство «концентрирует свое внимание и усилия».

На совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции с главами регионов 28 апреля Путин заявил, что защитные костюмы для медиков, которые работают в «красной зоне», распределяются буквально «с колес».

По его словам, даже учитывая принятые меры ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок сохраняется дефицит «по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов».

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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