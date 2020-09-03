Правительство не поддержало внесенный в Госдуму законопроект об отмене в России транспортного налога. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина.

Речь идет о свежем законопроекте, подготовленном группой депутатов от ЛДПР и сенатором Сергеем Леоновым. «Законопроектом предлагается признать утратившими силу положения ряда статей части первой и второй Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе главы 28, а также внести изменения в отдельные статьи части первой НК РФ, регулирующие вопросы транспортного налога», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас транспортный налог платят одинаково как автовладельцы, которые садятся за руль ежедневно, так и те, кто использует его лишь изредка. «Полагаем, что в нынешних условиях резкого падения доходов отмена на федеральном уровне регионального транспортного налога является мерой необходимой и своевременной», — гласит записка.

«По оценкам авторов законопроекта, реализация законодательной инициативы приведет к сокращению доходной части соответствующих бюджетов на сумму не менее 160 млрд рублей в год. Предлагаемый авторами законопроекта способ компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от транспортного налога за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета не соответствует ряду принципов бюджетной системы Российской Федерации закрепленных статьей 28 Бюджетного кодекса, в частности, принципам разграничения доходов и расходов, самостоятельности и сбалансированности бюджетов», — говорится в правительственном отзыве.

Также в кабмине отметили, что в законопроекте не определены источники финансирования трансфертов. В связи с этим в правительстве не поддержали инициативу.

Напомним, сейчас транспортный налог зависит прежде всего от мощности автомобиля в лошадиных силах. Для расчета налога этот показатель умножается на ставку за одну лошадиную силу. При этом для более мощных машин действуют повышенные ставки.

Это не первая инициатива по отмене транспортного налога. Так, в середине августа депутат Андрей Барышев («Единая Россия») внес в Госдуму свой законопроект об отмене транспортного налога, предложив отменить главу 28 Налогового кодекса РФ. В пояснительной записке отмечалось, что ранее президент РФ и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.

«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», — говорилось в записке.

Барышев также отмечал, что из-за пандемии коронавируса и ее последствий часть населения значительно меньше использует личные транспортные средства, а с учетом «относительно невысокой собираемости транспортного налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо отмена транспортного налога является конструктивной мерой, призванной более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог».

Пока что официальных отзывов на законопроект Барышева не поступало.

В декабре прошлого года Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, который был внесен депутатами от «Справедливой России». Как заявлял ранее глава партии Сергей Миронов, законопроект был разработан, поскольку транспортный налог в существующем виде давно себя изжил. По словам Миронова, он не позволяет реализовать принцип «платит тот, кто едет» и уравнивает тех, у кого машина простаивает, и тех, «кто эксплуатирует своего железного коня, что называется, в хвост и в гриву». Кроме того, по его оценке, транспортный налог малоэффективен, так как его собираемость в среднем составляет 50%, и затраты на его администрирование высоки.

Депутаты и чиновники инициативу Миронова и его однопартийцев не поддержали. Так, в комитете Госдумы по бюджету и налогам отмечали, что в материалах к законопроекту отсутствует перечень источников компенсации выпадающих доходов, без которой полная отмена транспортного налога существенно ухудшит финансовое положение регионов и негативно повлияет на их финансовую самостоятельность. В Счетной палате РФ опровергали данные Миронова о собираемости транспортного налога — по информации ведомства, на начало 2019 года соотношение уплаченных сумм налога к начисленной сумме составляло 88%.